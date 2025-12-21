Conaljuve reconoce que era necesario levantar la subvención a los combustibles

El presidente de la Confederación de Juntas Vecinales, Benjamín Cáceres, informó que la reunión sostenida con el presidente Rodrigo Paz fue fructífera y permitió aclarar la situación económica del país, además de reconocer la necesidad de suspender la subvención a los combustibles.

“Sabíamos que se tenía que suspender este tipo de medida, la subvención de los combustibles”, dijo Cáceres.

Cáceres destacó la apertura del mandatario al diálogo directo con las organizaciones sociales, subrayando que este tipo de encuentros no se realizaban en anteriores gestiones de gobierno. “Hay que resaltar que el presidente en persona nos ha atendido, no sucedía eso con otros gobiernos”, afirmó.

El dirigente vecinal informó que, a partir del lunes, se iniciarán mesas de trabajo entre el Gobierno y las juntas vecinales, donde se definirán los representantes y se analizarán las medidas a seguir. “El día lunes vamos a empezar con las mesas de trabajo, se van a destinar quienes van y después de eso vamos a definir qué se decide”, explicó.

Finalmente, Cáceres afirmó que ciertos sectores sindicales buscan aprovechar la coyuntura, pero aseguró que la ciudadanía no se dejará manipular. “Algunos sindicateros, lo que queda de las organizaciones que tenía el anterior gobierno, están tratando de aprovechar eso. La población es inteligente y no se va a dejar llevar por eso”, concluyó.

