¡Heroína peluda! Perrita apaga explosivo lanzado contra su casa y alertó a sus dueños (Video)

En Huaral (Perú), un acto de violencia pudo terminar en tragedia, pero fue evitado gracias a la valentía de una perrita llamada Manchis. La mascota de la familia del periodista peruano Alberto Mesías Zárate se convirtió en la protagonista de una historia insólita y conmovedora, logró apagar con sus patas la mecha encendida de un artefacto explosivo arrojado contra la vivienda de sus dueños.

De acuerdo con la denuncia, un desconocido lanzó lo que parecía ser un cartucho de dinamita hacia la casa del comunicador. En ese instante, Manchis comenzó a ladrar desesperadamente, alertando a la familia. Pero lo sorprendente ocurrió después, la perrita, en un acto instintivo, se abalanzó sobre el explosivo y logró sofocar la mecha antes de que provocara una explosión.

El periodista aseguró que jamás había recibido amenazas previas y que este ataque lo tomó completamente por sorpresa. Tras la denuncia, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar y recogieron el dispositivo, que ya se encontraba neutralizado gracias a la inesperada acción de la mascota.

Lejos de lucir alterada, Manchis fue grabada en un video tras el ataque: aparecía jugando como si nada hubiera pasado, ajena al riesgo que había enfrentado y celebrada como una verdadera heroína de cuatro patas.

La historia rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios no dudaron en calificar a Manchis como “la perrita valiente que salvó a su familia”.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play