Video: Un hombre recibió una brutal golpiza tras bajarse los pantalones en un cine

Un hombre fue detenido el viernes por la noche en un cine de Arizona, Estados Unidos, luego de orinar durante la proyección de la película Demon Slayer. El sujeto, identificado como Limil Hull, se levantó de su asiento, bajó el cierre del pantalón y orinó sobre un niño que estaba sentado cerca a él.

Testigos informaron que Hull actuó como si nada después del hecho, lo que generó la indignación del público. Algunos asistentes lo confrontaron físicamente y lo golpearon hasta dejarlo sin poder mantenerse en pie, mientras otros alertaban a la Policía.

La Policía llegó al lugar alrededor de las 23 horas y procedió a arrestar al hombre. En paralelo, el cine ofreció a los asistentes el reembolso de las entradas, snacks gratuitos y la posibilidad de continuar la función en otra sala.

Hull fue imputado por exposición indecente, conducta desordenada, daño criminal y negarse a proporcionar su verdadera identidad. Pese a la gravedad de los cargos, fue liberado tras su audiencia inicial bajo su propio reconocimiento.

Mira la programación en Red Uno Play