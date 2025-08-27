“Quiero limpiar mi nombre”: Taxista niega haber trasladado a víctima hallada en un canal de drenaje

Conductor de taxi por aplicación presentó pruebas con el fin de que lo eximan de la responsabilidad en la muerte de un joven, este fue hallado sin vida dentro de un canal de drenaje en la zona de San Aurelio de Santa Cruz, el pasado lunes.

Según declaró el propio conductor, al llegar al lugar donde supuestamente debía recoger a la persona, nadie subió a su vehículo, motivo por el cual canceló la carrera. Para respaldar su versión, mostró un video de cámaras de seguridad en el que se observa que no sube nadie al taxi, que permanece en espera y luego se retira.

“Estoy llegando a declarar a la Felcc por el motivo que, para empezar, esa persona no subió a mi vehículo. Quiero declarar y mostrar las pruebas de que en ese momento estaba con otras personas haciendo otras carreras. Tengo mi historial de la aplicación”, señaló el conductor.

El acusado agregó que su objetivo principal es que los familiares de la víctima se retracten de sus declaraciones, las cuales, aseguró, han afectado su imagen y reputación en redes sociales.

“Más que todo para que ellos se retracten de lo que han dicho. Mi nombre, mi imagen, me están haciendo quedar mal. Eso quiero arreglar porque mi nombre completo y mi imagen están en redes sociales”, concluyó.

Las autoridades de la Felcc recibieron al conductor para escuchar su declaración y analizar las pruebas presentadas. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el avance de la investigación ni sobre posibles imputaciones.

