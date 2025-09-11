TEMAS DE HOY:
Hallan a un hombre sin vida en la zona del Parque Urbano

El cuerpo fue encontrado en la esquina de la calle Teniente Coronel Romero. La Policía ya investiga las causas del deceso.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/09/2025 8:04

Santa Cruz, Bolivia

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este jueves en inmediaciones del Parque Urbano, específicamente en la esquina de la calle Teniente Coronel Romero.

Vecinos alertaron a las autoridades, y personal policial se hizo presente en el lugar para iniciar las investigaciones preliminares y proceder con el levantamiento legal del cuerpo. Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido y las causas de su muerte.

(Noticia en desarrollo...)

