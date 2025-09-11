Hallan a un hombre sin vida en la zona del Parque Urbano

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este jueves en inmediaciones del Parque Urbano, específicamente en la esquina de la calle Teniente Coronel Romero.

Vecinos alertaron a las autoridades, y personal policial se hizo presente en el lugar para iniciar las investigaciones preliminares y proceder con el levantamiento legal del cuerpo. Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido y las causas de su muerte.

(Noticia en desarrollo...)

