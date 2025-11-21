TEMAS DE HOY:
Searpi alerta por crecida de ríos y despliega maquinaria en Santa Cruz

El Searpi alertó sobre lluvias de hasta 45 mm en Santa Cruz desde este viernes. Se desplegó maquinaria y personal en zonas vulnerables para prevenir rebalses y desbordes.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/11/2025 22:25

Santa Cruz, Bolivia

El Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regulación del río Piraí (Searpi) emitió una alerta por lluvias que iniciarán este viernes, por la tarde, con una intensidad estimada entre 35 y 45 milímetros en distintas zonas del departamento de Santa Cruz.

 La alerta abarca especialmente la cuenca alta y baja del río Piraí.

Para garantizar el flujo normal de las precipitaciones y evitar desbordes como los ocurridos en días anteriores en la zona de Achira, Samaipata, se ha desplegado maquinaria pesada para rehabilitar quebradas y alcantarillas en las carreteras principales.

Asimismo, se ha desplazado personal a los municipios más vulnerables. Entre ellos, Yapacaní, Pailas y Colpa Bélgica, donde se han registrado rebalses.

En Yapacaní, el equipo evalúa la zona donde el pasado lunes se registró una crecida de 8,5 metros en el puente principal. También se realizan trabajos en Lagunillas, Cotoca, Pailas y Cuatro Cañadas, mientras que próximamente se prevé intervenir en Quinawa.

José Antonio Rivero, director del Searpi, aseguró que estas medidas buscan minimizar riesgos y proteger a la población ante la precipitación que se espera durante el viernes y sábado.

