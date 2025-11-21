La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) reportó la aprehensión de cuatro efectivos policiales, vinculados al Comando Departamental, por posesión de aproximadamente 11 kilos de sustancias controladas.

El operativo fue realizado en las inmediaciones del Mercado Primavera durante horas de la tarde, como parte de un seguimiento a una presunta transacción de drogas.

El director de la Felcn, Amilkar Ramírez, confirmó que los policías interceptados se encontraban en dos vehículos. Durante la intervención, uno de los automotores sufrió un accidente de tránsito al intentar evadir a las autoridades, causando lesiones a terceros.

Ambos vehículos fueron conducidos a dependencias policiales, donde se encontró la droga en la cajuela, distribuida en trece paquetes y varias cápsulas.

“El procedimiento se realizó gracias a información de inteligencia que indicaba una transacción de sustancias controladas en el lugar. Los cuatro funcionarios policiales quedaron en calidad de aprehendidos y se han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar el origen de la droga y posibles vínculos adicionales”, afirmó Ramírez.

Según el reporte oficial, dos de los implicados enfrentarán procesos adicionales por conducción peligrosa y lesiones graves derivadas del accidente de tránsito. Paralelamente, se llevará a cabo una investigación interna y administrativa para determinar responsabilidades dentro del Comando Departamental.

Ramírez enfatizó que se procedió al secuestro de teléfonos celulares y que la Fiscalía Policial se encuentra presente para garantizar la transparencia del caso. “Estamos verificando el grado y destino de los efectivos implicados; el proceso continúa en curso”, señaló.

Hasta el momento, no se ha confirmado la participación de otros policías o personas externas en este hecho. La Felcn continúa con las diligencias para esclarecer completamente el caso.

