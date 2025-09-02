Hallan cuerpo sin vida en un canal de drenaje del quinto anillo, zona del mercado Primavera

Vecinos y transeúntes de la zona del mercado Primavera, en el quinto anillo, quedaron consternados al hallar un cuerpo sin vida en un canal de drenaje debajo de un puente. El hallazgo generó alarma en la comunidad, que de inmediato alertó a las autoridades.

Según testigos, el cadáver presentaba presuntos signos de violencia. “Presenta signos de violencia como si le hayan pegado”, relató uno de los vecinos que observó la escena.

La Policía llegó al lugar para iniciar las investigaciones. Personal especializado en Homicidios realizó el levantamiento legal del cuerpo, que fue trasladado a la morgue municipal para que se practique la autopsia médico legal que determinará las causas de la muerte.

El fiscal a cargo del caso, Daniel Ortuño, informó que se trata de un hombre de 32 años identificado como Juan Ronald Vallejo, hallado junto a sus pertenencias, incluida su cédula de identidad. “Se ha realizado el procesamiento de la escena del hecho y procedido al levantamiento legal del cadáver. Se lo está trasladando a la morgue judicial para realizarle la autopsia médico legal que nos pueda determinar las causas reales de su muerte”, señaló Ortuño.

No obstante, el fiscal añadió que, en la inspección inicial, no se observaron lesiones externas en el cuerpo. “El hecho pudo haberse dado por una caída accidental o fortuita”, explicó.

La Policía continúa recabando información entre vecinos y posibles testigos para esclarecer si la muerte fue accidental o producto de un acto violento.

