Regresaron de una fiesta y le quitó la vida a su pareja con más de 30 puñaladas

La Fiscalía Departamental de Potosí confirmó un trágico caso de feminicidio, el cuarto en la región en lo que va del año. Una mujer de 30 años fue brutalmente asesinada con más de 30 puñaladas en la comunidad de Calamarca, tras regresar de una fiesta en el lugar. El principal sospechoso, Rafael Gutiérrez Zambrana, de 35 años, se encuentra prófugo y es buscado intensamente por la policía.

Detalles de un crimen brutal

Según el fiscal departamental, Gonzalo Aparicio, el crimen se cometió en la madrugada del martes 26 de agosto, entre la 1 y las 3 a. m. La víctima y el agresor, quien había estado consumiendo bebidas alcohólicas, se encontraban en el domicilio de la mujer cuando el agresor le asestó entre 30 y 35 puñaladas. La causa preliminar de la muerte fue un "trauma toráxico penetrante por arma blanca".

La denuncia fue presentada por la hermana de la víctima. Las autoridades revelaron que la mujer tenía hijos menores de edad, aunque se encontraban ausentes al momento del crimen. El agresor aprovechó que estaban solos para cometer el violento ataque, calificado por el fiscal como una "muerte absolutamente violenta".

Búsqueda del sospechoso y medidas legales

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Gutiérrez, quien ha sido plenamente identificado. La policía de Potosí activó un operativo para su captura y se espera que en las próximas horas sea aprehendido y puesto a disposición de la justicia. La Fiscalía anunció que solicitará su detención preventiva.

Se está investigando si el imputado tiene antecedentes penales. Este caso subraya la alarmante situación de violencia de género en Potosí, que ya acumula cuatro feminicidios en lo que va del año.

