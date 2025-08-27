Seis guardias de seguridad aprehendidos por deceso de presunto ladrón en Santa Cruz

Seis guardias de seguridad se encuentran aprehendidos en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, acusados de la muerte de un hombre al que intentaron reducir. La Fiscalía y la Policía investigan el caso, que ha sido calificado como homicidio, para determinar la participación de cada uno de los implicados.

Causas de muerte

El incidente, ocurrido el martes 26 de agosto en la zona de Equipetrol, fue captado por cámaras de seguridad. En las grabaciones se observa al hombre, visiblemente agitado, ingresando a una tienda. Segundos después, en otra toma, varios guardias lo inmovilizan y lo dejan en la acera. La fiscal Rose Marie Barrientos informó que la causa de la muerte fue una "anoxia anóxica por compresión", lo que sugiere que el hombre falleció debido a la asfixia causada por la presión ejercida sobre él.

Sospechas y posibles agresores

De los seis guardias aprehendidos, dos trabajaban para una institución educativa y cuatro para una empresa privada. Las autoridades investigan el rol individual de cada uno de ellos en el suceso. La fiscal Barrientos mencionó que, de manera preliminar, el fallecido parecía estar en situación de calle y se desconoce si había consumido alcohol o sustancias controladas, un dato que aún está siendo investigado.

Se espera que la investigación de la Fiscalía determine si la fuerza empleada por los guardias fue desproporcionada, lo que podría llevar a cargos formales de homicidio.

Mira la programación en Red Uno Play