Identifican a la propietaria de vehículo usado en dos secuestros en la capital cruceña

La Policía y la Fiscalía lograron en las últimas horas la aprehensión de Olimpia S.R., identificada como la propietaria del vehículo presuntamente utilizado en dos secuestros ocurridos el pasado mes de julio en Santa Cruz de la Sierra.

La capturade la mujer, que cuenta con antecedentes por narcotráfico y enriquecimiento ilícito, se produjo tras una serie de allanamientos ejecutados entre la tarde del martes y la madrugada de este miércoles.

Los operativos estuvieron encabezados por la fiscal Delmy Guzmán y permitieron dar un paso importante en la investigación, aunque el vehículo aún no ha sido localizado.

Los hechos que se investigan presentan un patrón similar en su ejecución. En ambos casos, los secuestradores se hicieron pasar por policías, portaban armas de fuego y actuaron con violencia.

El primer plagio se registró el 26 de julio, cuando la víctima fue José Carlos Dorado Canellas, de 43 años. Tres días después, el 29 de julio, en la avenida Ibérica del barrio Las Palmas, el empresario Erick Roberto Baeza Achá, de 61 años, fue privado de libertad bajo el mismo modus operandi.

Se aguarda que en las próximas horas las autoridades brinden mayor información sobre la captura de esta persona.

