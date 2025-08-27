¡Macabro! Hallan restos humanos desmembrados en la comunidad Ananta, zona Sur de La Paz

Este martes la Policía reportó el hallazgo de restos humanos, en inmediaciones de la comunidad Ananta, ubicada en la zona Sur de La Paz.

El suboficial Verastegui, señaló que los restos óseos se hallaron cerca de un río, por lo que efectivos policiales de la División Homicidios, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la zona Sur, llegó al lugar y constató la existencia de los restos, por lo que se procedió al levantamiento legal.

“Al llamado de un comunario se constituyen en primera instancia en este lugar, al momento del levantamiento de un resto humano, este corresponde a la parte de la pierna, el tobillo y la parte distal, estamos hablando del pie del lado izquierdo”, manifestó Verastegui.

Según el efectivo policial a cargo del caso, la data de la muerte de la persona sería de dos semanas aproximadamente.

“Por los fenómenos cadavéricos que estamos observando se trata de unas dos o tres semanas aproximadamente del deceso”, agregó Verastegui.

El restó humano se encontraba en el río La Paz, y se realizan los rastrillajes correspondientes y las investigaciones, buscan hallar elementos y las otras partes del cuerpo.

El resto óseo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia de ley.

