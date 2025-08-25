Identifican al hombre que fue hallado muerto en un canal de drenaje en Santa Cruz

La Policía realizó este domingo el levantamiento legal del cuerpo sin vida de un hombre, el mismo se encontraba tirado en inmediaciones del cuarto anillo y avenida San Aurelio.

El hombre fue identificado como Iver Cibelo Chilo, de 29 años de edad, según señalan sus familiares, pidieron un taxi por aplicación para que Iver retorne a su domicilio, sin embargo, no llegó.

“Le pedí un móvil para retornar a casa, y él me avisa cuando estaban a bordo, le mandé un ok, seguí el camino hasta que el móvil lo canceló, logré llamarlo a mi hermano y pedirle que me envié su ubicación real, posteriormente ya no contestaba la llamada”, manifestó la hermana del fallecido.

Según la denuncia de los familiares, el cuerpo de Iver había sido hallado maniatado y con signos de violencia, se encontraba dentro de un canal de drenaje ubicado en inmediaciones del cuarto anillo y avenida San Aurelio.

Este domingo en horas de la noche, en una concentración en la Pampa de La Isla, familiares y amigos de Iver Cibelo Chilo, pidieron justicia, piden investigar el asesinato.

