Extranjero muerto comerciante herido

Macabro hallazgo en Cotahuma: un niño presenció cómo arrastraban un cuerpo sin vida

Vecinos exigen seguridad en la zona, atención de las autoridades y mejorar la luminaria de la calle donde se registró el hecho.

Milen Saavedra

10/09/2025 22:40

Macabro hallazgo en Cotahuma: Un niño vio como arrastraban el cuerpo sin vida
La Paz, Bolivia

La tranquilidad del barrio de Cotahuma, en la ciudad de La Paz, se vio interrumpida por un macabro hallazgo. Los restos de una persona, envueltos en una frazada, fueron encontrados en medio de las gradas de la calle 5, en la zona de Las Nieves. El escalofriante suceso generó conmoción y los vecinos denuncian que la inseguridad en el área es un problema crónico y desatendido.

Según se conoció, un menor de edad se encontró cara a cara con un sujeto que arrastraba el cuerpo por las gradas. Cuando el niño lo miró, el individuo lo intimidó diciendo: "Qué miras, estoy arrastrando basura". Poco después, los vecinos de la zona encontraron el cuerpo abandonado, lo que los llevó a contactar a la policía.

Quejas por la inacción policial y la inseguridad

Una vecina, visiblemente afectada, relató la frustración que sintieron al intentar pedir ayuda: "A las 3 de la tarde yo lo encontré al salir de mi domicilio y hemos hecho un llamado a la policía, la cual nunca nos ha hecho caso, ha llegado hora y media después". La residente denunció que la zona se ha convertido en una "zona roja" debido a la falta de seguridad, con robos, consumo de alcohol en las calles y acoso. "Hay que entender que aquí hay muchos niños que están solos, ya que sus padres están trabajando. Salen con sus hermanitos agarrados de la mano, bajan las gradas desde arriba, no hay mucha luminaria", agregó.

Por su parte, otra vecina, a nombre de la junta, manifestó su profunda preocupación: "Vamos a las autoridades y no nos hacen caso. Pedirles a las autoridades que nos den seguridad". También señaló la falta de iluminación en la calle, que conecta a la zona de San Juan, lo que la convierte en un punto vulnerable.

Hipótesis sobre el crimen

La policía ya precintó la vivienda de donde supuestamente fue sacado el cuerpo, que estaba amarrado y envuelto en la frazada. La víctima fue identificada como un propietario de la zona que vivía solo.

Aunque aún no hay datos concluyentes, las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con actividades ilícitas. Hay la hipótesis de que la vivienda era un punto de tráfico de drogas, lo que podría estar relacionado con los hechos. La policía inició la búsqueda del responsable para esclarecer este preocupante suceso.

 

 

