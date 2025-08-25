TEMAS DE HOY:
Policial

¡Terrible! Hallan muerto y maniatado a un hombre en un canal de drenaje en Santa Cruz

Según denuncian sus familiares el hombre estaba maniatado y tenía signos de violencia. Fue hallado muerto dentro de un canal de drenaje en inmediaciones del Cuarto Anillo y avenida San Aurelio.

Red Uno de Bolivia

25/08/2025 7:02

Foto: Red Uno
Santa Cruz

La Policía realizó este domingo el levantamiento legal del cuerpo sin vida de un hombre de 29 años de edad, el mismo se encontraba tirado en inmediaciones del cuarto anillo y avenida San Aurelio.

Personal policial de la División Homicidios, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y Bomberos, llegaron al lugar, rescataron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue de La Pampa de la Isla.

El varón fue identificado, se trata de un hombre de 29 años, llamado Iver, según sus familiares, estaba maniatado y presentaba signos de violencia.

Se conoce que el hombre el sábado por la noche tomó un taxi por aplicación móvil para retornar a su casa, pero no llegó. El caso se encuentra en investigación.

 

