¡Tenía el rostro sin piel! Hallan el cuerpo sin vida de un hombre al interior de una vivienda en Oruro

En Oruro se reportó un macabro hallazgo, donde la Policía confirmó que encontró el cuerpo sin vida dentro de una vivienda abandonada.

El rostro del hombre estaba sin piel, el mismo tendría entre 35 a 40 años, estaba tirado en el piso al interior de una vivienda abandonada.

El inmueble aparentemente estaba en construcción, estaba ubicado en el sector de Inca Pozo, por el momento el fallecido no fue identificado.

“Se trata de un varón que no fue identificado tendría de 35 a 40 años de edad, se puede evidenciar que el rostro del fallecido tiene ausencia de piel, no se encuentra ningún otro signo de violencia”, manifestó el director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de Oruro, Martín Arequipa.

Según el informe policial, no se evidenciaron otros signos de violencia en el cuerpo del varón, por lo que existe la hipótesis de que un can podría haber devorado su rostro.

“Presumimos que habría existido una broncoaspiración, de este ciudadano, motivo por el cual un can habría consumido el resto de la piel del rostro”, afirmó Arequipa.

En el lugar también se halló prendas de vestir, botellas y latas de bebidas alcohólicas, lo que hace presumir que la vivienda era frecuentada por bebedores. El caso se encuentra en investigación y se esperan los resultados de la autopsia para establecer la causa del fallecimiento.

