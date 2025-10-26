La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Paúl Ricardo Nina Flores, estudiante de la casa de estudios, quien fue encontrado sin vida en las instalaciones universitarias.

En un comunicado oficial, la universidad señala:

“La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro estudiante Paúl Ricardo Nina Flores. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros, acompañándolos en este difícil momento con respeto, solidaridad y profundo pesar”.

El hallazgo del cuerpo se produjo en inmediaciones de la Facultad de Agronomía, donde según información preliminar, Paúl Ricardo se encontraba junto a otros estudiantes consumiendo bebidas alcohólicas. Se presume que una pelea entre los jóvenes derivó en un ataque contra la víctima, quien recibió múltiples golpes en la cabeza con un objeto o piedra de gran tamaño, provocando su muerte.

Respecto a la investigación, la universidad reafirmó su compromiso con la justicia:

“La UMSS reafirma su compromiso con la verdad y la justicia, y coadyuvará plenamente con el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en el proceso de investigación correspondiente”.

Autoridades de la Felcc y la Fiscalía continúan con las indagaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

