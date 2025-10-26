TEMAS DE HOY:
Marcelo Lea Plaza accidente vehicular

17ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Seguirá lloviendo en Santa Cruz? Así estará el clima

Conozca el reporte completo sobre cómo se comportará el tiempo esta semana en el departamento cruceño. ¿Hará calor o continuará el ‘surcito’ con lluvias? Aquí, los detalles.

Charles Muñoz Flores

26/10/2025 19:38

¿Seguirá lloviendo en Santa Cruz? Así estará el clima. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El clima en Santa Cruz experimentará un período de contrastes esta semana. Según el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, el frente de sur que afecta a la región se mantendrá hasta el próximo viernes, con lluvias moderadas limitadas hasta el martes. A partir del fin de semana, se espera un repunte de las temperaturas y días soleados.

“Esto implica que tendremos el feriado de Todos Santos con buen tiempo”, indicó Alpire, quien también detalló las temperaturas previstas para la capital cruceña: 17°C de mínima y 33°C de máxima.

En las provincias, las condiciones serán variadas: en los Valles cruceños, la mínima será de 9°C y la máxima de 29°C; en la Chiquitania, se registrará una mínima de 16°C y una máxima de 37°C; mientras que en Cordillera se esperan 12°C de mínima y 36°C de máxima.

Actualmente, la lluvia afecta a localidades como San Ignacio de Velasco y Concepción, en la Chiquitania, donde los incendios forestales han impactado el medio ambiente. Alpire señaló que estas precipitaciones podrían contribuir a mitigar los focos de calor.

El “Señor del Clima” también alertó que para esta noche no se descartan chubascos aislados, por lo que se recomienda precaución a quienes circulen por la Ciudad de los Anillos.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Uno decide

21:00

La gran batalla

23:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Uno decide

21:00

La gran batalla

23:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD