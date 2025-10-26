Ministerio de Medio Ambiente destaca reducción de incendios forestales en Bolivia

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, informó que durante esta gestión los incendios forestales en Bolivia afectaron alrededor de 300 mil hectáreas, una cifra considerablemente menor en comparación con las más de 8 millones de hectáreas quemadas registradas en el mismo período del año pasado.

“Este año no estamos pasando de más de 300 mil hectáreas; el año pasado teníamos 8 millones de hectáreas quemadas, y eso se debe a un buen nivel de coordinación entre los bomberos de las Fuerzas Armadas, la Policía, los bomberos voluntarios y la ciudadanía, que ahora se alarma y empieza a apoyar en la lucha contra el fuego”, destacó Ruiz en declaraciones a BTV.

El ministro resaltó que esta notable reducción es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, plataformas ambientales y la cooperación internacional, que han contribuido a fortalecer la capacidad de respuesta ante los incendios.

Ruiz subrayó que los resultados alcanzados este año evidencian que la prevención, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana son claves para enfrentar los incendios forestales y proteger los ecosistemas del país.

