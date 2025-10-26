Ministerio de Medio Ambiente destaca reducción de incendios forestales en Bolivia

El ministro resaltó que esta notable reducción es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, plataformas ambientales y la cooperación internacional, que han contribuido a fortalecer la capacidad de respuesta ante los incendios.
26/10/2025 16:29
El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, informó que durante esta gestión los incendios forestales en Bolivia afectaron alrededor de 300 mil hectáreas, una cifra considerablemente menor en comparación con las más de 8 millones de hectáreas quemadas registradas en el mismo período del año pasado.
El ministro resaltó que esta notable reducción es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, plataformas ambientales y la cooperación internacional, que han contribuido a fortalecer la capacidad de respuesta ante los incendios.
Ruiz subrayó que los resultados alcanzados este año evidencian que la prevención, la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana son claves para enfrentar los incendios forestales y proteger los ecosistemas del país.
