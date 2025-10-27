Rusell se disfraza de luchador para disfrutar desde las gradas

En un gesto inesperado y divertido, George Russell sorprendió a los fans en el Gran Premio de la Ciudad de México al asistir a la primera sesión de prácticas disfrazado con una máscara de lucha libre mexicana. Mientras el piloto de reserva, Fred Vesti, tomaba el control de su coche en la pista, Russell se mezcló con el público para observar el desarrollo de la sesión sin ser reconocido.

“Hace años que no veía coches de F1 en la pista, así que encontré la manera de colarme en las gradas mientras Fred conducía mi coche”, comentó Russell en su cuenta de Instagram, compartiendo su divertida experiencia.

La escapada del británico coincidió con una de las regulaciones que permite a los equipos dar tiempo de pista a pilotos jóvenes en varias sesiones de la temporada. Con ocho podios y dos victorias hasta ahora, Russell se mantiene cuarto en el campeonato con 252 puntos, pero este viernes se dio el lujo de ser fanático por un día, disfrutando la Fórmula 1 desde otra perspectiva.

Mira la programación en Red Uno Play