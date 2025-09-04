TEMAS DE HOY:
Policial

(Urgente): Reportan grave accidente de una flota en la carretera Oruro – Potosí

Según información extraoficial se reportan varios heridos. El bus que pertenece a la empresa Sama se embarrancó, el mismo partió de Tarija rumbo a la ciudad de La Paz.

Jhovana Cahuasa

04/09/2025 8:47

Foto: Red Uno
Oruro

Un accidente de tránsito se suscitó este jueves en la carretera Oruro - Potosí a la altura de la represa de Tacagua, kilómetros antes de llegar a Challapata.

Una flota de la empresa Sama que partió ayer de Tarija rumbo a La Paz se embarrancó. El informe preliminar y extraoficial, señala que existen varios heridos.

Se espera un reporte oficial por parte de las autoridades.

