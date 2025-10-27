Energía, talento y tensión: Rodrigo Giménez cerró la gala con polémica

Para cerrar una gala llena de ritmo en La Gran Batalla, Rodrigo Giménez y la academia de baile Fire Steps se apoderaron del escenario con una colorida y dinámica versión del clásico mundial “La Macarena” de Los del Río.

La presentación fue aplaudida por los jueces, quienes destacaron la energía y la creatividad del equipo. Sin embargo, un momento de tensión se vivió tras la coreografía, cuando Rodrigo Giménez y Cisco Moreno intercambiaron algunos comentarios que sorprendieron al público.

Durante la ronda de devoluciones, el juez Rodrigo Massa elogió la evolución del grupo y el esfuerzo por incorporar las observaciones anteriores.

“Muy bien, qué bonito cuando escuchan los comentarios. Lo hicieron muy bien, le dieron identidad al paso, trabajaron mucho en la expresión”, destacó.

Por su parte, Gabriela Zegarra resaltó los detalles de la puesta en escena y la conexión entre los bailarines.

“Me gusta que cuiden cada detalle. Por momentos me hicieron dudar en algunos pasos, pero estuvo espectacular”, comentó.

El juez Tito Larenti valoró la propuesta, aunque señaló que faltó incluir el paso clásico más reconocido de la canción.

“Estuvo bien, pero para mí el pasito es vital, tiene que ser como lo conocemos. Si lo renuevan, debe entenderse. Igual, fue un buen trabajo”, sostuvo.

Finalmente, Elka Meyer aplaudió la creatividad y la estructura de la coreografía.

“Le dieron identidad y estructura. Fue una buena propuesta, tengan cuidado con los trucos, pero muy bien en general”, afirmó.

Tras recibir las devoluciones, Rodrigo Giménez agradeció al jurado, aunque antes de retirarse del escenario lanzó algunos comentarios dirigidos a Cisco Moreno, generando un momento de tensión entre ambos competidores.

