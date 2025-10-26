Concluye el primer tiempo con la victoria parcial de Real Madrid por 2-1 frente a Barcelona

Xabi Alonso apuesta por Fede Valverde de lateral; Huijsen y Camavinga novedades

La presencia de Fede Valverde como lateral derecho, con Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold recuperados de sus lesiones, y la entrada de Dean Huijsen, tras un problema muscular, y Eduardo Camavinga, son las apuestas de Xabi Alonso en su primer clásico como técnico del Real Madrid.

El técnico tolosarra introduce dos cambios en el equipo titular, respecto al que inició ante el Juventus en la Liga de Campeones, con la entrada de Huijsen, recuperado de una lesión muscular que le impidió jugar los dos últimos partidos del Real Madrid, y de Camavinga en el centro del campo. Raúl Asencio y Brahim Díaz pierden su puesto y comienzan en el banquillo, como Franco Mastantuono por segundo partido consecutivo.

El Real Madrid inicia el clásico con: Courtois; Fede Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham, Vinícius y Mbappé.

El regreso de Ferran Torres, novedad en el once azulgrana en el Bernabeu

El regreso al once de Ferran Torres, ausente en los últimos partidos a causa de unas molestias físicas que se produjo con la selección española, es la principal novedad en el equipo titular azulgrana para el Clásico ante el Real Madrid (16:15 CET).

El resto es el equipo esperado, con la alineación de Jules Kounde en el lateral diestro, una vez superados sus problemas físicos, en una defensa con Eric García y Pau Cubarsi en el eje y Alejandro Balde por el carril izquierdo.

En el doble pivote estarán Frenkie de Jong y Pedri; Fermín López, de mediapunta. Arriba, Lamine Yamal jugará por la derecha; Marcus Rashford por la izquierda y Ferran Torres como nueve.

Alineación FC Barcelona:

Szczesny; Kounde, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.

Mira la programación en Red Uno Play