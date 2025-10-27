Ritmo, alegría y mucha energía: así brilló Ezequiel Serres con ‘Sopa de Caracol

Para abrir la gala de este domingo, donde los equipos compitieron por un importante beneficio, Ezequiel Serres y la academia de baile ‘Bamboleo’ fueron los primeros en subir al escenario. Su interpretación del clásico tropical “Sopa de Caracol”, del grupo hondureño Banda Blanca, hizo vibrar al público y llenó el estudio de ritmo y energía.

La puesta en escena fue tan contagiosa que incluso los presentadores y jueces salieron a bailar junto al equipo, creando uno de los momentos más divertidos de la noche.

El jurado coincidió en destacar la alegría y autenticidad del grupo:

Tito Larenti elogió la conexión del equipo con el público:

“Me parece que ustedes traen herramientas muy ricas para el show. Transmiten alegría, y eso pocos lo logran. Yo me divertí mucho.”

Elka Meyer resaltó la musicalidad y la mejora respecto a su presentación anterior:

“Hubo musicalidad desde que comenzaron hasta el final, y se nota que todos estaban contentos. Hicieron lo mismo que antes, pero mejorado. Muy bueno el carisma de todos.”

Gabriela Zegarra destacó la autenticidad del grupo:

“Esta canción te sube los ánimos. Disfrutamos cada instante. Se siente cuando la gente es feliz, y eso se ve cuando uno es auténtico. Mejoraste mucho los pasos, Ezequiel.”

Por su parte, Rodrigo Massa valoró la confianza y la energía del equipo:

“Bamboleo, es muy bonito ver alegría tan genuina en el escenario. Estaba bien ensayadito y se nota que confían entre sí.”

Al finalizar, Ezequiel Serres agradeció las devoluciones del jurado y pidió el apoyo del público, asegurando que seguirán dando lo mejor en cada presentación.

