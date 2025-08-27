Marco Pumari sale de cárcel de San Pedro rumbo al penal de Cantumarca

El excívico Marco Pumari, aproximadamente a las 10:42 salió de la Cárcel de San Pedro en La Paz con un fuerte resguardo policial con rumbo al departamento de Potosí, donde continuará recluido en la cárcel de Cantumarca, a la espera de la audiencia que será realizará a las 10:00 por el caso de la quema del Tribunal Electoral Departamental en Potosí el año 2019.

“Muchas gracias La Paz, muchas gracias Bolivia y Potosí” fueron las palabras de Marco Pumari cuando salía del sector La Posta del penal de San Pedro, abordó una camioneta con resguardo policial.

El Ministerio Público investigó a Pumari por la quema del TED tras los conflictos sociales de 2019, y aseguró que existen suficientes indicios de que el exlíder cívico participó en la obstrucción del proceso electoral y posterior daño al patrimonio estatal de Potosí.

