¡Terrible! Cuatro heridos tras grave accidente en el Segundo Anillo y Av. Centenario, Santa Cruz

Según un testigo del hecho uno de los vehículos había pasado el semáforo en rojo, venía en exceso de velocidad e impactó contra otro auto. Los heridos fueron trasladados a un nosocomio.

Jhovana Cahuasa

27/08/2025 8:03

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Un grave accidente de tránsito se suscitó este miércoles en horas de la madrugada, en inmediaciones del Segundo Anillo y avenida Centenario, donde un vehículo impactó contra otro, producto del hecho cuatro personas resultaron heridas.

Según un testigo del hecho, uno de los vehículos había pasado el semáforo en rojo, venía en exceso de velocidad e impactó contra el auto.

“El auto blanco venía del Segundo Anillo, y venía en excesos de velocidad y se chocó contra un auto, en este caso la vagoneta ploma que venía del primer anillo, chocó justo en la puerta del pasajero y con el impactó terminaron heridos y vino la ambulancia”, manifestó un testigo del hecho.

Personal policial de la División de Tránsito y ambulancia de Bomberos llegaron al lugar, y trasladaron a los heridos, el caso se encuentra en investigación.

 

