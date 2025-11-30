Una fuerte tormenta de nieve desató el caos este fin de semana en Indiana, Estados Unidos, culminando en una colisión masiva que involucró a aproximadamente 45 vehículos en la Interestatal 70, cerca de la ciudad de Terre Haute.

El percance ocurrió la tarde del sábado, cuando el asfalto, cubierto de hielo y nieve por el temporal, se volvió "extremadamente resbaladizo", según informaron las autoridades. Esta condición, sumada a la drástica reducción de la visibilidad, provocó que decenas de conductores perdieran el control de sus unidades, desencadenando un choque en cadena de gran magnitud.

Más de 10 heridos y vehículos destrozados

Imágenes que circulan en redes sociales muestran la dimensión del accidente, con automóviles destrozados y tráileres atravesados en la vía, generando una "escena extremadamente aterradora" en plena ruta.

Afortunadamente, a pesar de la gran cantidad de vehículos involucrados, la Policía Estatal de Indiana (ISP) confirmó que no se reportaron víctimas mortales. Sin embargo, cerca de 12 personas resultaron con lesiones y fueron trasladadas a hospitales cercanos para su valoración médica. Los daños materiales, en cambio, fueron catalogados como severos, informa el portal Publimetro.

El vocero de la ISP, Matt Ames, confirmó que la Interestatal 70 en dirección oeste, a la altura del condado de Vigo, fue cerrada de inmediato para permitir las labores de rescate y limpieza, las cuales se estimaba que tardarían unas seis horas. El accidente se produjo justo en un momento de alto tránsito, coincidiendo con el regreso de miles de viajeros tras el feriado de Acción de Gracias.

Ante el persistente temporal y el riesgo de nuevos siniestros, las autoridades han emitido una advertencia urgente a la ciudadanía. Se ha reiterado el llamado a evitar viajar, excepto en casos de absoluta emergencia, y a extremar las precauciones al conducir, reduciendo la velocidad y manteniendo una distancia segura entre vehículos, según Telemundo.

El Servicio Nacional de Meteorología mantiene activas advertencias por clima invernal, pronosticando que las condiciones peligrosas, con nieve y fuertes ráfagas de viento, persistirán en gran parte del centro de Indiana hasta al menos el domingo por la mañana.

