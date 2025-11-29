Clonación de llave y robo exprés: Estacionó su camioneta y en 5 minutos le vaciaron el interior en Argentina

TEMAS DE HOY:
Internacional

Clonación de llave y robo exprés en Argentina: Estacionó su camioneta y en 5 minutos le vaciaron el interior

Maximiliano, la víctima, asegura que accionó el cierre centralizado y comprobó el bloqueo, por lo que cree que los ladrones utilizaron un dispositivo para duplicar la señal de su llave electrónica.

Milen Saavedra

29/11/2025 12:55

Un nuevo caso de robo bajo la modalidad de clonación de llaves, o "inhibidores", sacudió la tranquilidad en el barrio de Balvanera, Argentina. Maximiliano, un comerciante de la zona, fue víctima de un robo "exprés" luego de dejar su camioneta pick-up de color negro estacionada en la calle, frente a su negocio. Los delincuentes lograron acceder al vehículo y robar todas sus pertenencias en un lapso de menos de cinco minutos.

El hecho, captado por cámaras de seguridad, ocurrió mientras Maximiliano se ausentaba brevemente. El video muestra cómo una persona se acerca al vehículo (una Volkswagen Amarok), abre la puerta sin esfuerzo y sustrae objetos antes de retirarse tranquilamente.

“Estaba cerrada, no la inhibieron”

Maximiliano relató que el robo se ejecutó de forma tan rápida que apenas se había alejado de su vehículo. Además, descartó la teoría de que hayan usado inhibidores de señal (dispositivos que impiden el cierre del auto a distancia), ya que se aseguró de que el vehículo estuviera cerrado, según el reporte de TN.

"Yo dejé la camioneta en la puerta prácticamente de mi negocio. Yo entiendo que ahí ellos no me inhibieron, porque la camioneta la cerré, de hecho, dos veces anteriormente a esta situación, yo la cerré, probé la manija de la camioneta y había cerrado", explicó Maximiliano.

La víctima estima que la única forma de que los ladrones abrieran la puerta fue utilizando un sistema más sofisticado para clonar o copiar la señal de su llave electrónica, un modus operandi que, según informes policiales, se está volviendo recurrente en la Ciudad de Buenos Aires.

 

 

