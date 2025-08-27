¡Alarmante! Delincuentes roban $us 10.000 y Bs 150.000 en un domicilio de la urbanización España, Santa Cruz

La propietaria del inmueble de nombre Patricia, denunció el robo de gran cantidad de dinero, al interior de su inmueble, ubicado en la urbanización España, calle Damaso Alonso, en Santa Cruz.

Según refiere los delincuentes habrían ingresado a su inmueble y sustrajeron la suma de 10.000 dólares y 150.000 bolivianos, el hecho se había suscitado el pasado jueves 21 de agosto.

“Vi las cámaras de mi casa en mi celular, y observé a cuatro sujetos dentro de mi casa, no me dio tiempo de regresar, mis padres estaban dentro de mi casa, y se llevaron dinero de mi cuarto, sacaron 10.000 dólares y 150.000 bolivianos”, afirmó la propietaria del inmueble.

La propietaria del inmueble señaló que cámaras de seguridad lograron captar a cuatro sujetos ingresando al domicilio, por lo que se realizó la denuncia ante la Policía.

El hecho se había suscitado a plena luz del día, los delincuentes solo ingresaron a sacar el dinero, además de dos celulares, camisas y gorras de varón.

“La Policía investiga, pero piensa que el delincuente es alguien de mi entorno y que conocía mis movimientos, porque ingresaron con una naturalidad increíble como si fuera su casa”, agregó la propietaria.

La Policía investiga el caso, y busca hallar a los delincuentes que sustrajeron el dinero, las cámaras de seguridad son analizadas.

