TEMAS DE HOY:
Acribillados Santa Cruz Secuestros Restos humanos desmembrados

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Inicia audiencia del caso 36 días de paro contra Luis Fernando Camacho

El tribunal encargado deberá considerar los argumentos de la defensa, que ha solicitado la cesación de medidas cautelares, y los del Ministerio Público, que insiste en mantener restricciones por presunto riesgo procesal.

Hans Franco

27/08/2025 12:54

Foto: Luis Fernando Camacho, Gobernador de Santa Cruz
La Paz

Escuchar esta nota

A las 12:45 de este miércoles inició la audiencia virtual del denominado caso “36 días de paro”, proceso en el que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es investigado por los sucesos ocurridos entre octubre y noviembre del año 2022.

El tribunal encargado deberá considerar los argumentos de la defensa, que ha solicitado la cesación de medidas cautelares, y los del Ministerio Público, que insiste en mantener restricciones por presunto riesgo procesal.

El caso del paro de 36 días se refiere al paro cívico indefinido que tuvo lugar en Santa Cruz el año 2022, medida impulsada por diferentes instituciones y sectores cruceños en demanda a la realización del Censo de Población y Vivienda.

Existe la posibilidad de que la autoridad judicial determine una decisión favorable para Camacho, lo que podría derivar en medidas menos restrictivas o incluso en su salida del régimen de detención preventiva.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD