Unión Juvenil Cruceñista acompañará el retorno de Camacho a Santa Cruz tras decisión judicial

Tras conocerse la determinación judicial que otorgó detención domiciliaria al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dentro del caso denominado “36 días de paro”, el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Lucas Vaca, aseguró que el objetivo de lograr su regreso a la capital cruceña está próximo a cumplirse.

“Creo que el objetivo se ha logrado, que el gobernador vuelva a Santa Cruz, creo que la misión mañana la vamos a concretar. Mañana volvemos con nuestro gobernador a Santa Cruz”, manifestó Vaca.

Asimismo, informó que una delegación de la UJC se trasladará al penal de Chonchocoro, en La Paz, para acompañar a Camacho en su retorno.

“Mañana nos dirigimos a Chonchocoro y nos vamos con nuestro gobernador a Santa Cruz. Se va a apelar la decisión del juez porque tiene derecho al trabajo”, añadió.

El líder juvenil destacó que la prioridad es que Camacho pueda retomar sus funciones como autoridad departamental, pese a las apelaciones de parte del Ministerio Público y otras instancias del Estado.

