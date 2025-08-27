¡No guarde sus abrigos! Anuncian el ingreso de un nuevo frente frío con posibles nevadas en algunas regiones

Jaime Llanque, pronosticador del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó este miércoles a Red Uno, sobre el ingreso de un nuevo frente frío que ingresará al país.

“Especialmente en el oriente están bajas las temperaturas, entre el jueves y el viernes podrían ascender las temperaturas, para la espera de un probable frente frío que estaría ingresando el domingo”, manifestó Llanque.

Llanque señaló que por el momento las temperaturas continuarán bajas en gran parte del país, durante la semana.

Sin embargo, dijo que de manera paulatina las temperaturas irán ascendiendo hacía el fin de mes e inicios de septiembre.

Según refiere Llanque, la probabilidad de nevadas se podría efectuar entre el domingo y el día martes de la próxima semana, y estas se darán en cotas superiores a 4.100 metros sobre el nivel del mar.

