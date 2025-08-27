TEMAS DE HOY:
Restos humanos desmembrados Tentativa de Feminicidio Clodoaldo Figueroa Saume

19ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¡No guarde sus abrigos! Anuncian el ingreso de un nuevo frente frío con posibles nevadas en algunas regiones

El Senamhi anunció el ingreso de un nuevo frente frío, conozca las regiones que serán más afectadas y donde se podrían suscitar las nevadas.

Red Uno de Bolivia

27/08/2025 10:05

Foto: Red Uno
Bolivia

Escuchar esta nota

Jaime Llanque, pronosticador del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó este miércoles a Red Uno, sobre el ingreso de un nuevo frente frío que ingresará al país.

“Especialmente en el oriente están bajas las temperaturas, entre el jueves y el viernes podrían ascender las temperaturas, para la espera de un probable frente frío que estaría ingresando el domingo”, manifestó Llanque.

Llanque señaló que por el momento las temperaturas continuarán bajas en gran parte del país, durante la semana.

Sin embargo, dijo que de manera paulatina las temperaturas irán ascendiendo hacía el fin de mes e inicios de septiembre.

Según refiere Llanque, la probabilidad de nevadas se podría efectuar entre el domingo y el día martes de la próxima semana, y estas se darán en cotas superiores a 4.100 metros sobre el nivel del mar.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD