Tribunal fija audiencia para modificar medidas cautelares de Camacho en el caso “decretazo”

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de la capital cruceña notificó para este jueves 28 de agosto a horas 15:00 a la audiencia mixta (virtual y presencial) para considerar la solicitud de modificación de medidas cautelares presentada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca.

La disposición judicial establece que la audiencia será notificada al Director del penal de San Pedro de Chonchocoro, en la ciudad de La Paz, donde Camacho cumple detención preventiva, además de las demás partes procesales vinculadas al caso.

El proceso principal que se sigue contra la autoridad departamental es por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, dentro de la causa con NUREJ 70112021201508.

El memorial fue admitido por el juez de la causa, quien dispuso la legal notificación a todas las partes y la remisión de la documentación correspondiente para la instalación de la audiencia.

Mire la notificación judicial:

