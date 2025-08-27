Tras más de dos años y ocho meses recluido en el penal de Chonchocoro de La Paz, el exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, obtuvo este miércoles al mediodía, tras la reinstalación de la audiencia y la presentación de los argumentos finales, el juez determinó la detención domiciliaria de Camacho por el caso de los 36 días de paro en Santa Cruz el pasado 2024.

La cuenta regresiva desde el viernes

La expectativa comenzó el pasado viernes, cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, instruyó a todos los tribunales departamentales del país verificar el cumplimiento de los plazos procesales de la detención preventiva en casos emblemáticos, entre ellos los de la expresidenta Jeanine Añez, el líder cívico Marco Pumari y el propio Camacho.

Esa disposición fue el detonante de una cadena de reacciones: la convocatoria del Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz a una audiencia extraordinaria, el pronunciamiento de autoridades del Gobierno que calificaron la medida como política, y hasta declaraciones de privados de libertad de distintos penales que exigieron que la revisión de plazos se extienda a todos los detenidos preventivos.

Luis Fernando Camacho: La cronología de la detención del gobernador cruceño. Foto: APG

El inicio de las audiencias

El lunes, minutos antes de las 14:00, Camacho y Pumari ingresaron a los juzgados de La Paz en medio de un fuerte despliegue policial. La audiencia se instaló con retraso y concluyó con un cuarto intermedio hasta el martes por la mañana.

Ese día, el juez determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva para ambos líderes opositores. Mientras Pumari fue beneficiado con libertad pura y simple tras casi cuatro años de encierro, Camacho recibió detención domiciliaria con restricciones.

El anuncio decisivo de este miércoles

Este miércoles al mediodía, tras la reinstalación de la audiencia y la presentación de los argumentos finales, el juez ratificó la detención domiciliaria de Camacho. El exgobernador celebró la decisión como “un primer paso hacia la libertad”.

Camacho tiene otros juicios pendientes, en Santa Cruz está próximo a iniciarse el juicio oral por el caso “Decretazo”, cuya apertura se ha postergado en múltiples ocasiones debido a que Régimen Penitenciario negó su traslado. Otros procesos se encuentran en etapa de investigación sin acusación formal.

Un retorno esperado

Mientras tanto, en Santa Cruz, seguidores de Camacho mantienen desde el fin de semana una vigilia en la plaza 24 de Septiembre, aguardando su retorno. Para muchos, la decisión judicial representa un giro en un proceso que parecía interminable; para otros, aún persiste la duda de que nuevas medidas dilaten su regreso al departamento.

Lo cierto es que, a partir de hoy, Luis Fernando Camacho deja de ser interno de Chonchocoro para pasar a un régimen de detención domiciliaria, en una etapa que podría marcar un antes y un después en la crisis política y judicial que arrastra Bolivia desde 2019.

