Tribunal notifica libertad para Jeanine Áñez en caso Senkata

Sin embargo, pese a esta decisión judicial de libertad, Jeanine Áñez debe continuar en la cárcel porque tiene pendiente la imputación en el caso Sacaba cuya audiencia se realizará este viernes.

Hans Franco

27/08/2025 12:03

Foto: Jeanine Añez (archivo internet)
La Paz

Tras la determinación del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 4° de El Alto, del 25 de agosto, mediante la cual el tribunal declaró fundada la excepción de incompetencia en razón de materia, este miércoles el mismo tribunal notificó sobre la libertad de la expresidenta Jeanine Añez.

La notificación fue remitida al penal de Miraflores, pero aun los abogados no fueron notificados.

Sin embargo, pese a esta decisión judicial de libertad, Jeanine Añez debe continuar en la cárcel porque tiene pendiente la imputación en el caso Sacaba cuya audiencia se realizará este viernes. Además, que tiene una sentencia que 10 años de cárcel que esta en revisión judicial.

Mire el mandamiento de libertad del caso Senkata: 

