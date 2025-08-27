“Se hizo justicia”: Zambrana confía en un fallo similar para Camacho por el paro de 36 días

Tras conocerse que se otorgó detención domiciliaria al gobernador electo Luis Fernando Camacho por el caso ‘Golpe I’, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, afirmó que el fallo es una muestra de que en Bolivia se puede hacer justicia. Asimismo, expresó su esperanza de que se emita una determinación similar en el caso del paro de los 36 días.

“Nuestro expresidente cívico número 33, Luis Fernando Camacho, debía estar en libertad, al igual que otros líderes políticos, cívicos y ciudadanos libres que hoy están detenidos por gusto y gana del gobierno. Hoy se dio una muestra de que se puede hacer justicia en Bolivia”, afirmó Zambrana.

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz manifestó que el actual gobierno nunca se interesó por conocer la verdad.

“El gobierno nunca quiso saber la verdad, lo que quería era detener políticamente a quien se le cruzaba. Hoy es un día positivo para avanzar hacia una verdadera independencia de poderes; ya no más una justicia a merced del aparato político”, afirmó Zambrana, quien aseguró que se debe dar un nuevo inicio para Bolivia.

El líder cívico felicitó al Órgano Judicial de Bolivia y señaló que se espera una determinación similar en el caso del paro de los 36 días.

Mira la programación en Red Uno Play