TSE proclama resultados oficiales de las elecciones del 17 de agosto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó este martes los resultados oficiales de las elecciones generales celebradas el pasado 17 de agosto, consolidando la validez del proceso y la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía boliviana.

Según el informe oficial, se registraron 7.936.515 ciudadanos inscritos, de los cuales 6.900.418 emitieron su voto. Del total, 5.356.534 fueron válidos, 1.371.049 resultaron nulos y 1.725.835 blancos.

Los porcentajes obtenidos por las organizaciones políticas a nivel nacional y en el exterior son los siguientes:

Partido Demócrata Cristiano (PDC): 32,06%

Alianza Libertad y Democracia Libre: 26,70%

Alianza Unidad: 19,69%

Alianza Popular: 8,51%

APB Súmate: 6,75%

Movimiento al Socialismo (MAS): 3,17%

Alianza la Fuerza del Pueblo: 1,67%

Alianza Libertad y Progreso ADN: 1,45%

Con la proclamación oficial, el TSE da por concluida la etapa de cómputo y valida los resultados que determinan la representación política para la siguiente gestión.

