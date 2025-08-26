El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, explicó que el argentino-boliviano Patricio “Patito” Rodríguez no cumple todavía con los requisitos para ser parte de la Verde, pese a los pedidos de algunos hinchas en redes sociales.

En entrevista con el programa El Mañanero de la Red Uno, Villegas señaló: “

Sí, bueno, nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas a todos, nunca se dijo no a nadie, que podrían ser nacionalizados, bolivianos, mayores, menores. Siempre hay una idea que la hemos planteado desde el principio, es que hay a juventud que en lugar de tener un nacionalizado que no tenga posibilidades de jugar es mejor tener a un joven que vaya ganando experiencia”.

El seleccionador reconoció la calidad del futbolista:

“En ese sentido consideramos que Patricio Rodríguez es un muy buen jugador, es un excelente jugador y bueno, siempre hemos considerado que en algún momento podría ser llamado, pero con documentación le puedo decir que no puede ser llamado”.

Villegas detalló que el mediocampista aún no cumple con los cinco años de residencia exigidos por FIFA:

“Él tiene para octubre recién puede cumplir los cinco años de lo que dice su propia resolución de nacionalizado. Recién ha salido en octubre del 2023 su resolución, por lo tanto en fin de octubre del 2025 para FIFA recién cumpliría los cinco años”.

Finalmente, el DT fue contundente al responder a las críticas:

“Por lo tanto son infundados los reclamos o las corrientes o lo que quieran generar totalmente infundados porque él no es convocado”.

