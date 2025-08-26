Conoce la lista de convocados de Villegas para las últimas fechas de las eliminatorias

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, presentó la lista de jugadores convocados para afrontar las dos últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas. Con la esperanza de un posible repechaje, Bolivia buscará sumar puntos clave en los partidos contra Colombia y Brasil.

Partidos decisivos y el sueño del repechaje

La selección boliviana se enfrentará a Colombia como visitante el 4 de septiembre y recibirá a Brasil el 9 de septiembre en la ciudad de El Alto. Estos encuentros son cruciales para las aspiraciones mundialistas del equipo, que dependen de una combinación de resultados, incluyendo la derrota de Venezuela en sus partidos contra Argentina y Colombia.

Villegas ha sido enfático en que no se guardará nada para estos compromisos. "Nuestro trabajo arranca el miércoles 27 con varios jugadores y esperamos realizar un buen trabajo", declaró el técnico, quien buscará maximizar las sesiones de entrenamiento a pesar de que la mayoría de los jugadores se encuentran fuera del país.

Ausencias y talentos convocados

Una de las ausencias más notables en la lista es la de Pato Rodríguez, quien no fue convocado debido a problemas de documentación relacionados con su residencia boliviana. A pesar de esto, la nómina de jugadores convoca a una mezcla de experiencia y talento joven, con la esperanza de cumplir con las expectativas de la afición boliviana.

La lista de convocados incluye a:

Arqueros : Guillermo Viscarra, Carlos Lampe, Rodrigo Banegas.

Defensas : Efraín Morales, Diego Arroyo, Diego Medina, Lucas Macazaga, Yomar Rocha, Roberto Fernández, Ervin Vaca, Luis Haquín, Leonardo Zabala, Marcelo Torrez, José Sagredo.

Mediocampistas : Carlos Melgar, Héctor Cuellar, Óscar López, Darío Torrico, Robson Matheus, Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Miguel Terceros.

Delanteros: Enzo Monteiro, Moisés Paniagua, Gustavo Peredo, Carmelo Algarañaz, Luis Paz, Henry Vaca.

