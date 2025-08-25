A pesar del frío y las inclemencias del tiempo, la tradicional Copa Red Uno comenzó con gran entusiasmo, destacando la participación activa de todos los departamentos del canal. El puntapié inicial marcó no solo el arranque del campeonato, sino también la oportunidad de reforzar los lazos entre colegas en un ambiente de diversión y fraternidad.

Cada área del canal se involucró en la competencia, donde los equipos de prensa, operaciones y otros sectores lucharon por destacarse en la cancha. La iniciativa de la Red Uno, organizada en conjunto con el Sindicato Alianza Uno, busca fomentar espacios de recreación y convivencia entre los colaboradores, alejándolos por un momento de la rutina diaria.

Entre risas y emociones, el torneo destacó la participación de mujeres y hombres, que sorprendieron con su rendimiento. La jornada inaugural dejó claro que la Copa Red Uno no solo es un torneo de fútbol, sino una tradición que refleja el espíritu y la unidad de toda la familia de la Casa Naranja.

