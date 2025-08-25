El fallecimiento de Marcos Olmedo sigue generando consternación en Ecuador. Su esposa, Eveling Clavijo Lascano, compartió un mensaje en redes sociales que reflejó el dolor por la partida del jugador y el vacío que deja en su familia.

“¿Cómo le explico esto a nuestro hijo? Esto duele y desgarra el alma. Descansa en paz, mi amor bonito”, escribió en medio de la tristeza.

Olmedo perdió la vida en un accidente de tránsito en Quinindé, provincia de Esmeraldas. El vehículo que conducía chocó frontalmente contra una camioneta, dejando un saldo de tres fallecidos. El mediocampista, que había disputado un encuentro oficial un día antes con Mushuc Runa, viajaba solo al momento del siniestro.

La carrera del volante estaba en pleno crecimiento. Con paso por clubes como Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quito y El Nacional, alcanzó uno de sus mayores logros en 2024 al conquistar la Copa Ecuador con el equipo militar. En junio de este año llegó a Mushuc Runa, donde ya había sumado minutos en la Serie A.

El velorio de Olmedo se lleva a cabo en su natal Quinindé, donde familiares, amigos y colegas lo despiden entre muestras de cariño y recuerdos imborrables. Clubes y futbolistas de todo el país se han pronunciado, destacando no solo su talento dentro de la cancha, sino también la calidad humana que lo caracterizaba.

Mira la programación en Red Uno Play