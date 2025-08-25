TEMAS DE HOY:
Deportes

“No me considero un héroe”: portero salva la vida de un rival que sufrió infarto en pleno partido

“Vi que estaba enfermo y reaccioné”: dijo el portero que evitó la muerte de un rival que le dio un paro cardíaco en pleno partido.

Martin Suarez Vargas

25/08/2025 12:02

Foto referencial de un portero atrapando un balón de fútbol.
Mundo.

El incidente ocurrió durante un partido de la división inferior entre US Oisseau y AS Requeil, cuando un jugador del equipo rival se desplomó tras el medio tiempo a causa de un paro cardíaco. Samuel Fossey, portero del Oisseau y formado como bombero voluntario, actuó de inmediato aplicando masajes cardíacos y usando un desfibrilador hasta la llegada de la ambulancia.

“Simplemente actué como un buen ciudadano y cumplí con mi deber”, afirmó Fossey, quien se incorporó al cuerpo de bomberos en 2013 y mantiene su formación mediante cursos anuales de actualización. Gracias a su rápida intervención y al apoyo de otros jugadores y personal médico presente en el estadio, el jugador rival logró estabilizarse y se encuentra recuperándose en un hospital de Le Mans.

El presidente del Oisseau, Quentin Cesse, destacó la solidaridad del fútbol amateur y expresó el apoyo de todo el club: “Todos le deseamos una pronta recuperación. Este hecho demuestra que el fútbol es una gran familia”.

