“No me considero un héroe”: portero salva la vida de un rival que sufrió infarto en pleno partido

El incidente ocurrió durante un partido de la división inferior entre US Oisseau y AS Requeil, cuando un jugador del equipo rival se desplomó tras el medio tiempo a causa de un paro cardíaco. Samuel Fossey, portero del Oisseau y formado como bombero voluntario, actuó de inmediato aplicando masajes cardíacos y usando un desfibrilador hasta la llegada de la ambulancia.

“Simplemente actué como un buen ciudadano y cumplí con mi deber”, afirmó Fossey, quien se incorporó al cuerpo de bomberos en 2013 y mantiene su formación mediante cursos anuales de actualización. Gracias a su rápida intervención y al apoyo de otros jugadores y personal médico presente en el estadio, el jugador rival logró estabilizarse y se encuentra recuperándose en un hospital de Le Mans.

El presidente del Oisseau, Quentin Cesse, destacó la solidaridad del fútbol amateur y expresó el apoyo de todo el club: “Todos le deseamos una pronta recuperación. Este hecho demuestra que el fútbol es una gran familia”.

