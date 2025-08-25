TEMAS DE HOY:
Tres trabajadores sepultados Deslizamiento de tierra en Teoponte San Pedro

Nacional

¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este lunes, 25 de agosto en Bolivia?

¡Continúa bajando el dólar paralelo! según registran plataformas digitales en Bolivia, la moneda extranjera está en descenso en esta jornada.

Jhovana Cahuasa

25/08/2025 6:18

Según datos emitidos este lunes 25 de agosto de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 13.37 (BOB), y un precio de compra de 13.29 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada de domingo, sufrió variaciones, ya que el dólar paralelo se registraba en 13.43 (BOB), y hoy desciende en 13.37 (BOB).

En tanto la cifra para la compra también desciende levemente, la pasada jornada registró 13.36 (BOB) y hoy se registra en 13.29 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este lunes una leve variación, ya que a la compra se registra en 13.28 (BOB), y 13.22 (BOB), para la venta.

Cotización del dólar paralelo

Cotización del dólar Blue

