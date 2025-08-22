TEMAS DE HOY:
¡Atención! Esta es la variación que sufrió el dólar paralelo del 18 al 22 de agosto en Bolivia

Plataformas digitales registraron variaciones considerables respecto al tipo de cambio del dólar paralelo durante la semana, del lunes 18 al viernes 22 de agosto.

Jhovana Cahuasa

22/08/2025 11:19

Bolivia

Durante esta semana, desde el lunes 18 al viernes 22 de agosto, el portal especializado dolarboliviahoy.com, emitió los reportes diarios sobre la cotización de la divisa estadounidense respecto al mercado paralelo, mostrando considerables variaciones en el tipo de cambio.

Variación que sufrió el dólar paralelo

Lunes 18 de agosto: La divisa estadounidense se cotizó en el mercado paralelo con un precio de venta de 13.61 (BOB), y un precio de compra de 13.66 (BOB).

Martes 19 de agosto: El dólar paralelo se registró con un precio de venta 13.54 (BOB), y un precio de compra de 13.48 (BOB).

Miércoles 20 de agosto: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 13.50 (BOB), y un precio de compra de 13.45 (BOB).

Jueves 21 de agosto: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 13.51 (BOB), a la venta y el precio de compra de 13.42 (BOB).

Viernes 22 de agosto: El dólar paralelo registra un descenso marcando la cifra de 13.43 (BOB) para la venta, y un precio de compra de 13.36 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió un considerable descenso respecto a la pasada semana. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

