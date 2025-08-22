Acribillados en Santa Cruz: Revelan que “se colectó más de 80 casquillos” en la escena del crimen

El comandante Departamental de la Policía en Santa Cruz, Rolando Rojas, brindó este jueves por la noche el informe oficial, respecto al caso de los dos hombres acribillados en la zona Norte de Santa Cruz.

Rojas, informó que la policía fue desplazada, para investigar este doble asesinato, y se colectó más de 80 casquillos, además las víctimas fueron identificadas.

“En el lugar del hecho se pudo identificar la presencia de dos personas, fallecidas, las mismas que luego del trabajo identificativo se pudo establecer de qué se trataría de Leonardo Vaca Diez Gentile y el segundo Harold Méndez Erlwein”, manifestó Rojas.

La autoridad policial además señaló que el vehículo que apareció en el lugar donde estaban estas dos personas fallecidas, sería una vagoneta marca Lexus, que presuntamente coincide con el utilizado en el secuestro del señor Roberto Baeza, hecho suscitado en días pasados.

Por el momento los efectivos policiales permanecen trabajando en el lugar del hecho, Rojas dijo que se colectó una cantidad importante de municiones.

“Vamos a establecer qué tipo de municiones son, hay vainas hervidas y se debe establecer la procedencia que está por determinarse, y el tipo de arma que habrían utilizado. Serán sujetos a un análisis pericial”, afirmó Rojas.

El jefe policial dijo que en este momento lo que se está haciendo es un barrido general, para colectar elementos especialmente cámaras de seguridad, que puedan esclarecer el hecho.

El vehículo donde se produjo el hecho habría sido registrado con el apellido Mariaca, sin embargo, varias versiones se especulan sobre el caso, una de ellas es que la persona que registró el vehículo sería efectivo policial, sin embargo, todos estos elementos deberán ser investigados.

