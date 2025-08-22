Acribillan a dos personas en la zona norte de Santa Cruz

Dos personas fueron acribilladas la noche de este jueves en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, cuando se desplazaban a bordo de una vagoneta que fue interceptada por sujetos armados.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas. Vecinos relataron que escucharon múltiples disparos y luego el sonido de una motocicleta alejándose del lugar.

“Se escuchó primero un vehículo, luego como si fuera una ametralladora, y después una moto”, dijo una testigo, quien prefirió no salir de su vivienda por seguridad.

Las víctimas, que aún no fueron identificadas oficialmente, se encontraban a bordo de un vehículo de alta gama. El reporte preliminar señala que se habrían efectuado cerca de 20 disparos.

Operativo policial en la zona

Tras el ataque, la Policía y agentes de Inteligencia se desplegaron en la zona para recolectar información y revisar cámaras de seguridad. También se ejecutó un patrullaje en la avenida Banzer para ubicar pistas que conduzcan a los responsables.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial con la identidad de las víctimas ni el posible móvil del hecho.

