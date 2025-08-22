TEMAS DE HOY:
Policial

Acribillan a dos personas en la zona norte de Santa Cruz

Las víctimas se encontraban en una vagoneta cuando fueron interceptadas por desconocidos. La Policía investiga el hecho.

Naira Menacho

21/08/2025 20:57

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Dos personas fueron acribilladas la noche de este jueves en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, cuando se desplazaban a bordo de una vagoneta que fue interceptada por sujetos armados.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas. Vecinos relataron que escucharon múltiples disparos y luego el sonido de una motocicleta alejándose del lugar.

“Se escuchó primero un vehículo, luego como si fuera una ametralladora, y después una moto”, dijo una testigo, quien prefirió no salir de su vivienda por seguridad.

Las víctimas, que aún no fueron identificadas oficialmente, se encontraban a bordo de un vehículo de alta gama. El reporte preliminar señala que se habrían efectuado cerca de 20 disparos.

Operativo policial en la zona

Tras el ataque, la Policía y agentes de Inteligencia se desplegaron en la zona para recolectar información y revisar cámaras de seguridad. También se ejecutó un patrullaje en la avenida Banzer para ubicar pistas que conduzcan a los responsables.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial con la identidad de las víctimas ni el posible móvil del hecho.

 

