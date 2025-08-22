Presumen ajuste de cuentas: Esto es lo que se sabe de los acribillados en Santa Cruz

La noche de este jueves se registró un nuevo hecho de sangre en Santa Cruz, donde dos personas fueron acribilladas con más de 20 disparos mientras se transportaban en un vehículo de alta gama por la zona norte de la ciudad.

Una de las víctimas fue identificada como Harold Méndez Erlwein, empresario de 41 años, quien hasta hace unos meses estuvo detenido por el delito de estafa.

El abogado de Méndez, Daniel Vidal, señaló que por el momento se desconoce el motivo del ataque, aunque no descartó un ajuste de cuentas.

“Desconocemos el motivo del acto y esto debe ser investigado”, declaró Vidal, quien aseguró haberse reunido con Méndez horas antes, aunque aclaró que los temas tratados no eran relevantes.

El ataque se produjo alrededor de las 19:00 horas. Al lugar acudieron policías y fiscales del Ministerio Público para iniciar las investigaciones.

Cerca de las 22:00 horas, efectivos de la unidad de Homicidios realizaron el levantamiento legal de los cadáveres, que fueron trasladados a la morgue judicial para determinar las causas de la muerte.

Al lugar también llegaron los familiares de Harold Méndez, quienes se mostraron visiblemente consternados por lo sucedido.

