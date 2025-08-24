TEMAS DE HOY:
Policial

Derrumbe deja a tres trabajadores sepultados en una mina en Teoponte, según la Policía

“Este deslizamiento se produjo como consecuencia de la lluvia y, lamentablemente, ha sepultado a tres personas”, manifestó el subcomandante de la Policía en La Paz, coronel Willy Paz.

Jhovana Cahuasa

24/08/2025 18:53

Foto: Red Uno
La Paz

El subcomandante de la Policía en La Paz, coronel Willy Paz Estrada, brindó el informe oficial este domingo, sobre el deslizamiento suscitado en una mina en la localidad de Teoponte, del departamento de La Paz.

“Este deslizamiento o remoción de tierra, se produjo como consecuencia de la lluvia que se encuentra en este momento en ese lugar, y lamentablemente ha sepultado específicamente a tres personas quienes fueron auxiliadas con una retroexcavadora”, manifestó Paz.

Según el jefe policial, las tres personas se encuentran policontusas, dos de ellas fueron trasladadas al hospital de Caranavi y una de ellas al Hospital de Teoponte.

“Al momento se tiene información de que su salud se encuentra en evolución, y están estables, estamos hablando de tres personas, que fueron cubiertas con la tierra, debido a que las mismas estaban realizando trabajos de barranquilleros”, afirmó Paz.

Paz, señaló que las personas estaban removiendo los sedimentos de esta mina, con la finalidad de buscar residuos de oro.

Sin embargo, el jefe policial señaló que este hecho fue prevenido, existiría un informe preliminar donde el administrador de la mina advertía del posible hecho, sin embargo, las personas en diferentes horarios, sin hacer caso a las advertencias de la cooperativa, habían procedido a ejecutar los trabajos, exponiéndose a este tipo de riesgos que derivan en el deslizamiento.

 

