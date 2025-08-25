[VIDEO] Tres reos fugados de cárcel en Chile son capturados cuando pretendían huir a Bolivia

Carabineros de Chile lograron detener en las últimas horas a tres reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso el pasado 15 de agosto, en un operativo coordinado con la Fiscalía Local de la ciudad portuaria. Los internos, condenados por homicidio y narcotráfico, fueron interceptados cuando intentaban huir hacia Bolivia.

Los detenidos son Juan Israel González Quezada, responsable del asesinato del cabo 2° David Florido; Jairo Adonis González Miranda, sentenciado por la muerte de la fotógrafa Albertina Martínez; y Claudio Alexander Fornes Vicuña, condenado por tráfico de drogas y robo con homicidio.

El operativo se concretó en el peaje Troncal Totoral, donde también fue arrestado Nelson Enrique Orellana Ortiz, conductor del vehículo en el que los reos se trasladaban. Según autoridades, su participación en la fuga es objeto de investigación.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la importancia de que el OS-9 de Carabineros, equipo que originalmente había detenido a los internos, liderara la recaptura. “La policía los conoce y, por lo tanto, persistirá en la persecución de los mismos”, afirmó. Además, agregó que esta experiencia permitió determinar que los fugitivos buscaban salir del país, lo que facilitó su localización.

Por su parte, Elizardo Tapia, fiscal jefe de Valparaíso, explicó que la fuga fue planificada con apoyo externo, logística, financiamiento e implementos especiales.

“Incluso los internos bajaron de peso para facilitar su salida entre los barrotes de la celda. Esta fue una fuga preparada con anticipación y con un líder claro dentro del grupo”, señaló.

La investigación contempla tres líneas principales: detener a los fugitivos, identificar a quienes colaboraron con ellos desde el exterior y determinar si hubo negligencia de funcionarios de Gendarmería que facilitara la fuga.

Los reos recapturados fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad en Santiago, mientras que el conductor será formalizado en el CDP de Valparaíso. La audiencia de formalización quedó fijada para el próximo martes, y solo el chofer deberá asistir de manera presencial.

A continuación el video de la recaptura:

