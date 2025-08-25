Las autoridades de la India investigan un caso que ha causado indignación internacional, el asesinato de Nikki en la India, una mujer de 28 años, quien murió tras ser golpeada, arrastrada y finalmente quemada viva por su esposo, Vipin Bhati, y sus padres. Lo más desgarrador del crimen es que su hijo de apenas seis años presenció toda la escena y relató con sus propias palabras cómo su madre fue asesinada ante él.

Nikki se casó con Vipin en 2016. Como parte de la tradición, sus padres le entregaron joyas y dinero en efectivo a su esposo. Sin embargo, Vipin y su familia no quedaron satisfechos y comenzaron a exigir sumas adicionales que la familia de Nikki no podía pagar. La negativa derivó en constantes agresiones físicas y psicológicas contra la joven, que escaló hasta el brutal asesinato.

El 21 de agosto, según las investigaciones, Nikki fue atacada en Sirsa. Primero la golpearon y la arrastraron del cabello. Su hermana, Kanchan, relató que ambas habían sido maltratadas durante días: “La golpearon en el cuello y la cabeza, le echaron ácido. También a mí me golpearon. Pedían más dinero y cuando no se los dimos, comenzaron las atrocidades”, declaró entre lágrimas.

Brutal asesinato de Nikki, la madre de 28 años fue quemada viva frente a su hijo. Foto: @GreaterNoidaW

El testimonio del hijo de Nikki es aún más estremecedor. Según relató a las autoridades, vio cómo su madre era cubierta con una sustancia y luego prendida fuego con un encendedor. “Mi madre estaba muy asustada. Le pegaron y luego la quemaron con un encendedor”, dijo el menor, palabras que han sido clave para la investigación.

Videos que circulan en redes muestran la violencia, Nikki bajando las escaleras con dificultad, visiblemente herida, y luego siendo arrastrada del cabello, escenas que han generado una ola de indignación en todo el país. Tras el ataque, fue trasladada primero al Hospital Fortis en Noida y luego al Safdarjung en Delhi, pero no sobrevivió a las quemaduras.

Durante su detención, Vipin Bhati intentó escapar y recibió un disparo en la pierna. A pesar de la gravedad de sus actos, no mostró arrepentimiento y, según fuentes, justificó el crimen diciendo que “ella misma se buscó ese destino”.

El padre de Nikki exigió justicia inmediata y pidió que los agresores reciban el castigo máximo y que la casa donde ocurrió el crimen sea demolida. “No solo mataron a mi hija, destruyeron a toda nuestra familia. Mi nieto quedó marcado de por vida”, afirmó.

Este caso ha conmocionado a la India y al mundo entero, evidenciando la brutalidad de los crímenes motivados por la dote y la violencia doméstica, y la devastadora huella que dejan en las víctimas y sus familias.

